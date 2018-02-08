В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика Филипова

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В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика, пилота Су-25, Романа Филипова, сообщает РИА «Новости».

Церемония состоялась в Доме офицеров военного городка в Северном микрорайоне города. После этого с Филиповым простились на Коминтерновском кладбище.

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В церемонии прощания участвовали около 2 тыс. человек, также прозвучало пять залпов салюта.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу и другие военачальники простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.