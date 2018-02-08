Источник: на теле замглавы минздрава Татарстана нашли восемь ножевых ранений

На теле замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой нашли восемь ножевых ранений в области шеи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

7 февраля стало известно, что Шишмарева, находившаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве, найдена мертвой в своем деле в поселке Столбище.

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«На теле — в области шеи — обнаружено восемь ножевых ранений», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по данному факту.

Ранее власти подтвердили смерть Шишмаревой.