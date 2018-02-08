Власти подтвердили смерть арестованной замглавы минздрава Татарстана

Глава министерства здравоохранения Татарстана Адель Вафин подтвердил смерть своего заместителя Елены Шишмаревой, которая находилась под домашним арестом по делу о мошенничестве, передает «Интерфакс».

«То, что ее обнаружили дома мертвой, я могу подтвердить этот факт. Я не знаю, нашли ли записку или нет, но я думаю, что здесь ответ очевиден», — заявил Вафин.

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По его словам, смерть Шишмаревой стала трагедией, так как регион «потерял высококлассного специалиста».

Ранее о смерти Шишмаеров сообщил источник.