Суд арестовал всех задержанных дагестанских экс-чиновников

Басманный суд Москвы принял решение о помещении под арест всех четверых задержанных бывших чиновников дагестанского правительства, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что суд арестовал бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего вице-премьера Шамиля Исаева.

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Суд также поместил под арест бывшего министра экономики и территориального развития Дагестана Раюдина Юсуфова и министра образования Шахабаса Шахова.

Ущерб по делу, которое включает в себя эпизоды покупки здания под детский сад по завышенной стоимости, махинации с фиктивным приемом работ по реконструкции спецприемника для нелегальных мигрантов, а также хищения денег для установки инженерных коммуникаций на туристической базе. Общий ущерб по делу составляет более 95 млн рублей.

В Кремле заявили, что не считают задержание чиновников в Дагестане признаком политического кризиса.