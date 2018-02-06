Бастрыкин: российские школы заранее знали о готовящихся нападениях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что о готовящихся нападениях в российских школах было известно заранее, сообщает «Интерфакс».

«Я обращаю внимание, что во всех трех случаях нападений об этом было известно, я отвечаю за свои слова, известно администрации школы, учителям, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили», — сказал Бастрыкин.

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По его словам, подобные дела должны быть на особом контроле следователей. Также Бастрыкин отметил, что должностных лиц, не обеспечивших безопасность в учебных заведениях, нужно своевременно привлекать к ответственности.

Ранее глава СК назвал происшествия в школах следствием халатности.

19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил «коктейль Молотова».

15 января в школе в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. В результате нападения пострадали 15 человек.