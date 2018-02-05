Украинская прокуратура озаботилась визитом немецких депутатов в Крым

«Прокуратура автономной республики Крым» (украинская организация, находящаяся в Киеве) возбудила уголовное дело после того, как немецкие депутаты посетили российский Крым. Об этом сообщается на сайте организации.

Депутаты подозреваются в нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию».

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«Сейчас проверяются все обстоятельства совершения уголовного преступления», — говорится в сообщении.

Ранее в Берлине отреагировали на поездку немецких депутатов в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.