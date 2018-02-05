Украинская прокуратура озаботилась визитом немецких депутатов в Крым
«Прокуратура автономной республики Крым» (украинская организация, находящаяся в Киеве) возбудила уголовное дело после того, как немецкие депутаты посетили российский Крым. Об этом сообщается на сайте организации.
Депутаты подозреваются в нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию».
Реклама
«Сейчас проверяются все обстоятельства совершения уголовного преступления», — говорится в сообщении.
Ранее в Берлине отреагировали на поездку немецких депутатов в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.