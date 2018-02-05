СК объяснил задержания дагестанских чиновников

Нескольких чиновников Дагестана задержали в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств региона. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что силовики задержали вице-премьеров правительства республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также врио председателя правительства Абдусамада Гамидова.

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СК подчеркивает, что похищенные бюджетные средства предназначались для реализации социальных программ на территории региона.

«Сегодня при проведении следственных мероприятий во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые лица задержаны, по месту их жительства проведены обыски», — говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется предъявить обвинение всем указанным лицам, добавила представитель СК.

В ведомстве также рассказали, что в ходе обысков у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ и два автомата Калашникова.