Главный архитектор Махачкалы задержан следом за мэром

Главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов задержан в рамках уголовного дела в отношении арестованного мэра города Мусы Мусаева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По словам источника, Гитинов был задержан после обысков в его доме.

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Управление Следственного комитета по Дагестану сообщает, что Гитинов подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий).

«Противоправными действиями Гитинова администрации города причинен ущерб на сумму около 4 млн руб., тем самым существенно нарушены права и законные интересы муниципалитета и причинены тяжкие последствия», — рассказали в СК.

В настоящее время проводятся обыски и выемки соответствующей документации.

Ранее арестованного Мусаева отстранили от должности мэра Махачкалы.