В Германии поймали грузин-похитителей зубных щеток
В немецком городе Эбербах задержали двух грузин, которых подозревают в краже из супермаркета зубных щеток на сумму €574. Об этом пишет Rhein Neckar Zeitung.
Прокуратура подозревает 25-летнего уроженца Грузии и его 22-летнего соотечественника в совершенной 25 января краже. Во время розыска похитителей у задержанных обнаружили похищенные щетки.
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Следователи подозревают, что молодые люди планировали сделать кражи постоянным источником дохода. Судья города Гейдельберг распорядилась заключить их под стражу, чтобы предотвратить возможный побег.
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