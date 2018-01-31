В Германии поймали грузин-похитителей зубных щеток

В немецком городе Эбербах задержали двух грузин, которых подозревают в краже из супермаркета зубных щеток на сумму €574. Об этом пишет Rhein Neckar Zeitung.

Прокуратура подозревает 25-летнего уроженца Грузии и его 22-летнего соотечественника в совершенной 25 января краже. Во время розыска похитителей у задержанных обнаружили похищенные щетки.

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Следователи подозревают, что молодые люди планировали сделать кражи постоянным источником дохода. Судья города Гейдельберг распорядилась заключить их под стражу, чтобы предотвратить возможный побег.

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