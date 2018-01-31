На фиолетовой ветке метро произошел сбой

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро увеличен интервал движения поездов, сообщается в твиттере метрополитена.

«7:40-8:00 Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение вводится в график», — говорится в сообщении.

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По сообщениям очевидцев, поезда стоят в перегонах до 30 минут.

Ранее сообщалось, что на фиолетовой ветке метро движение поездов остановили из-за падения человека на рельсы.