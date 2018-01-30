Зимняя норма снега в Москве выпала на месяц раньше

На базовой столичной метеостанции ВДНХ с начала декабря и до утра 30 января зафиксировано выпадение 134 мм осадков в эквиваленте воды, что соответствует норме для всей календарной зимы. Об этом сообщили в метеобюро Москвы, передает «Интерфакс».

«Таким образом, климатическая норма по осадкам для всей календарной зимы в Москве, которая за декабрь-февраль составляет 134 мм, была выполнена на месяц раньше. Только за последние 30 часов в Москве выпало 8 мм снега в эквиваленте воды, что составляет около 30% от средних многолетних значений в январе», – рассказали в метеобюро.

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Синоптики пояснили, что снегопады продолжатся в столице в течение 30 и 31 января, менее чем за два дня ожидается выпадение еще около 10 мм осадков.

Днем 30 января в Москве температура воздуха будет держаться около нулевой отметки, а среднесуточное значение превысит норму примерно на 8°С. С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Всего в январе средняя температура уже превысила норму на 4,7°С, а с начала зимы – на 5,3°С.