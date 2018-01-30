Референдум об абортах пройдет в Ирландии в мае

Референдум о законе об аборте пройдет в Ирландии в конце мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Лео Варадкар, передает Sky News.

В ходе референдума гражданам католической Ирландии предстоит решить, сохранять ли им восьмую поправку в конституции, согласно которой жизнь нерожденного ребенка приравнивается к жизни его матери.

Реклама

Восьмая поправка была принята в 1983 году, также после референдума.

Текущий закон не разрешает делать аборты даже в случае изнасилования, инцеста или аномалии плода.

По словам Варадкара, если население откажется от этой поправки, ответственность за принятие законодательства об абортах перейдет ирландскому парламенту.