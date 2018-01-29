Проставившие в Москве штамп о браке мужчины уехали из России

Россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, чьи паспорта были признаны недействительными после того как в них были проставлены штампы, подтверждающие заключенный в Дании однополый брак, покинули Россию, передает «Интерфакс».

Отмечается, что мужчины рассказали о давлении со стороны правоохранительных органов.

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Ранее сообщалось, что паспорта мужчин будут аннулированы.

Двое мужчин заключили брак в Копенгагене, где однополые браки легализованы, и впоследствии заверили его в московском центре госуслуг. В Госдуме сообщили, что собираются проверить эту «лазейку» в законодательстве.