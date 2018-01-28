Группу британцев арестовали в Камбодже за «порнографические танцы»

Пятерых британский мужчин и еще нескольких иностранцев, включая двух женщин, арестовали в Камбодже за «порнографические танцы», пишет The Telegraph.

По данным полиции, отдыхающие в провинции Сиемреап на северо-западе Камбоджи туристы в возрасте от 19 до 35 лет предстанут перед судом.

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На представленных полицейскими снимках, показаны мужчины и женщины, лежащие друг на друге в одежде на полу в помещении, похожем на клуб.

Однако задержанные утверждают, что ни один из них не был на тех фотографиях. По их словам, полиция прибыла в разгар барбекю-вечеринки на одну из вилл и стала задерживать участников.

Ранее сообщалось, что британка отправится в тюрьму в Египте за провоз болеутоляющего.