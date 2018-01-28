Число пострадавших при пожаре на турбазе на Байкале увеличилось

В результате пожара на турбазе на острове Ольхон на Байкале пострадали пять человек, заявила представитель минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным пострадали пять человек. Четверо из них граждане Южной Кореи, они получили травмы конечностей и позвоночника при попытке спастись от огня. Местная жительница, работающая на турбазе, получила ожоги 2-3 степени, находится в тяжелом состоянии», — сказала Шкурская.

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Сообщается, что на остров вылетел вертолет санитарной авиации.

Ранее сообщалось, что на турбазе на самом крупном острове Байкала произошел пожар.