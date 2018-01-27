На Украине начали разыскивать «незаконных граждан» страны

Государственная миграционная служба Украины начала проверку всех людей, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины, передает «112 Украина».

Об этом во время заседания коллеги МВД заявил руководитель ГМС Максим Соколюк.

По его словам, зафиксированы случаи, когда суды принимают решения о проживании в Украине на основании фейковых справок о проживании в стране до 1991 года, выданных должностными лицами миграционной службы, что дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.

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«Начата работа по полной проверке оснований получения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено получению гражданства по нововыявленным свидетельствам о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине до 1991 года», — сказал Соколюк.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «гражданство Украины - это должна быть скала, по которой можно забраться только по закону».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указы о лишении гражданства почти 5,2 тысяч граждан.