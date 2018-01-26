МВД аннулирует паспорта проставивших в Москве штамп о браке мужчин

Паспорта мужчин, которые проставили в Москве штамп о заключении брака, будут аннулированы, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА «Новости».

«Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», — сказала Волк.

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Она также сообщила, что по факту проставления штампа была организована служебная проверка, по итогам которой будут уволены сотрудница, допустившая нарушение законодательства, и ее руководитель.

Ранее сообщалось, что заключившие брак мужчины ответили МФЦ на обвинения.