В последнем слове Белых сравнил себя с героем «Пролетая над гнездом кукушки»

В Пресненском суде Москвы экс-губернатор Кировской области Никита Белых, выступая с последним словом, сравнил себя с героем романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», передает РИА «Новости».

«Пятьсот восемьдесят два дня я нахожусь под стражей, все это время я думаю, как это произошло, кому это выгодно и почему я здесь нахожусь… И, как главный герой романа Кена Кизи, могу сказать: «Я попробовал, черт побери», — (но) кому-то это не понравилось», — сказал Белых.

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Единственно справедливым решением, по мнению Белых, было бы его оправдание.

В романе Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» главный герой Рэндл Макмерфи, который попадает в психбольницу, в одной из ключевых сцен планирует побег и хочет выбить окно тяжелым пультом управления. Окружающие его люди уверяют, что он не сможет этого сделать, и у него действительно не получается, после чего он говорит: «Но я хотя бы попытался. Черт побери, я сделал все, что мог».

Ранее стала известна дата оглашения приговора Никите Белых.

Белых вменяют два эпизода получения взяток на общую сумму €600 тыс., которые экс-губернатор, по версии следствия, получал за покровительство бизнесменов.