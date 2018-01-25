Дома у подольской пенсионерки кроме двух мумий нашли кости и рога

В квартире подольской пенсионерки, где обнаружили две мумии, также были найдены кости животных и рога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В подмосковном Подольске в квартире пенсионерки нашли две мумии – ее брата и сестры, погибших 8-9 лет назад. По ее словам, у нее не было денег, чтобы похоронить родственников, и она оставила их в квартире, накрыв одеялами. Пенсионерку отправили в психиатрическую больницу.

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Как пояснил источник, после этого в дом пришли приставы, чтобы исполнить решение суда о передаче квартиры другим лицам, так как прежние жильцы несколько лет не оплачивали счета в муниципальном жилье.

«На пороге их встретила престарелая женщина, а в квартире сотрудники ведомства обнаружили бывший хлев – хозяева разводили в жилище животных, кости и рога которых лежали тут же», – сказал источник.

Ранее в четверг старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что с первым из найденных тел проведена судебно-медицинская экспертиза. По ее словам, смерть мужчины наступила более трех лет назад и не носит криминального характера. Экспертиза тела женщины еще не окончена.