На месте поисков судна «Восток» нашли швартовую бухту

На месте поиска пропавшего судна «Восток» в Японском море обнаружили швартовую бухту, буй и бытовой мусор, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя морского координационного спасцентра Владивостока.

«На месте работает судно «Диомид», проводит поисково-спасательные работы. Обнаружены швартовая бухта судна, оранжевый буй с судна и бытовой мусор», — сказал он.

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Ранее стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту пропажи рыболовецкого судна «Восток».

Также сообщалось, что было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. Судно шло из Южной Кореи в порт Холмск.