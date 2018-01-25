Обвиняемого во взрыве в магазине в Петербурге проверят на вменяемость

Обвиняемому в совершении теракта в магазине в Санкт-Петербурге Дмитрию Лукьяненко назначена судебно-психиатрическая экспертиза, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала его адвокат Елена Корнилова.

«Лукьяненко назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая будет проходить в Петербурге», — сказала она.

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Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила, что последний из пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» выписан из больницы.

Вечером 27 декабря в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв, который квалифицировали как теракт. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате произошедшего пострадали 13 человек.