Обвинение попросило для Белых десять лет колонии строгого режима

Гособвинение попросило суд назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн руб. за взяточничество. Об этом сообщается в видео на канале Генпрокуротуры на YouTube.

«В ходе прений сторон по делу Никиты Белых государственный обвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбывание в колонии строгого режима. Также обвинение просит назначить Белых штраф в размере 100 миллионов рублей и лишить его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на восемь лет», – сказал официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взяток, переведен в больницу СИЗО «Матросская тишина».