МЧС зафиксировало превышение уровня сероводорода на свалке «Кучино»

В МЧС сообщили о разовых превышениях предельно допустимых концентраций сероводорода на полигоне «Кучино» в Подмосковье, передает РИА «Новости».

«В течение суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве отметили, что в Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки.

Ранее МЧС пообещало накрыть полигон «Кучино» спецматериалом от запаха.