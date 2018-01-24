МЧС предупредило об ухудшении видимости из-за тумана

В МЧС предупредили жителей Москвы об ухудшении видимости в связи с туманом в первой половине дня, передает РИА «Новости».

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — сообщили в министерстве.

Водителей призвали снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами, а также избегать внешних маневров. Пешеходам рекомендовано носить одежду со светоотражающими элементами.