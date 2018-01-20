В курортном поселке Одесской области взорвалась самодельная бомба

На базе отдыха в курортном поселке Затока в Одесской области произошел взрыв самодельной бомбы. Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в фейсбуке.

О происшествии полиция Белгород-Днестровского отдела узнала ночью. Неустановленное лицо совершило подрыв, в результате которого пострадала стена здания. На место происшествия приехали сотрудники полиции и прокуратуры, кинологи и взрывотехники. Согласно данным полиции, никто не пострадал.

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Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что специального заграждения на базе отдыха нет, а вход на территорию осуществляется через металлические ворота. Также были обнаружены канистра с остатками горюче-смазочных материалов, топор, проволока длиной 56 метров, спортивная сумка, кабель и фрагмент полиэтилена с рваными краями.

Было заведено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время расследование продолжается.

Ранее взрыв прогремел около полицейского участка в шведском городе Мальме.