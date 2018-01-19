Мэра Махачкалы не стали задерживать после обысков

Мэра Махачкалы Мусу Мусаева не стали задерживать после обысков в администрации города,передает РИА «Новости».

«Администрация работает в штатном режиме, мэр не задержан, продолжает работать», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщается на сайте мэрии, обыск шел два часа, никакие документы изъяты не были

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По заявлению пресс-службы, администрация Махачкалы и ее руководство продолжают работать в штатном режиме.

По данным СК, мэр Махачкалы Муса Мусаев подозревается в превышении полномочий с ущербом более 80 млн рублей.