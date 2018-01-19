Неизвестные напали на школу в Улан-Удэ и устроили пожар

Пожар в школе в Улан-Удэ потушен, пострадавших в результате возгорания нет, причины устанавливаются, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по республике.

Ранее местные СМИ сообщили, что утром 19 января в школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с «коктейлем Молотова» и устроил пожар.

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Сообщалось о пострадавших. Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют. По данным СК, на место выехали следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Глава региона Алексей Цыденов после сообщений о происшествии прервал свою поездку в Монголию.

По данным МЧС, утром на телефон спасения 101 поступило сообщение о возгорании в здании школы по улице Бонивура в поселке Сосновый Бор. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС.

«Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Из здания школы были эвакуированы более 500 человек. По предварительным данным, от опасных факторов пожара (отравление угарным газом, термические ожоги) никто не пострадал», – сказал источник.

В настоящее время, на месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится проверка.

Ранее из школы на юго-западе Москвы эвакуировали около 500 человек после короткого замыкания в электрощитовой.