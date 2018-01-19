Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере

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Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», – рассказал Песков.

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Он добавил, что в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля».

Песков также рассказал, что для президента это уже не первый опыт крещенских купаний.

Ранее сообщалось, что священники РПЦ в крещенскую ночь планировали освятить воды всех четырех океанов планеты Земля.