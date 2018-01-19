Папа Римский прибыл в Перу для объединения нации

Папа Римский Франциск прибыл в Перу, где президент Педро Пабло Кучински призвал его помочь преодолеть политический кризис в стране. Об этом сообщает Reuters.

Понтифик прилетел в столицу Перу Лиму из Чили в рамках второй части его визита католические страны Южной Америки, целью которого является восстановление доверия к церкви после обвинений в преступлениях на сексуальной почве.

Реклама

Президент Перу призвал Франциска объединить нацию после публичной критики в связи с освобождением из тюрьмы бывшего диктатора Альберто Фухимори накануне Рождества. Незадолго до этого ему едва удалось избежать импичмента по обвинениям в коррупции.

Ранее сообщалось, что папа Римский остановил «папамобиль», чтобы утешить упавшую с лошади сотрудницу полиции в Чили.