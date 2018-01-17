Священник Грозовский получил 14 лет за педофилию

Приозерский городской суд Ленобласти приговорил священника РПЦ Глеба Грозовского к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии, передает РИА «Новости».

Суд признал его виновным.

По данным следствия, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.

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Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима.

В октябре 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск, а 21 сентября 2014 года задержан в Израиле.