Священник Грозовский получил 14 лет за педофилию
Приозерский городской суд Ленобласти приговорил священника РПЦ Глеба Грозовского к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии, передает РИА «Новости».
Суд признал его виновным.
По данным следствия, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.
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Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима.
В октябре 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск, а 21 сентября 2014 года задержан в Израиле.