Трамп попросил проверить свои умственные способности

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Рони Джексон заявил, что результаты проверки умственных способностей главы государства показали нормальный результат, передает Reuters.

По его словам, Трамп решил пройти проверку собственных умственных способностей, чтобы развеять слухи в СМИ.

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Врач также сказал, что проверка выявила бы опасность возникновения альцгеймера, и подчеркнул, что глава государства полностью подходит для выполнения своих обязанностей.

Ранее врач рассказал о здоровье Трампа.