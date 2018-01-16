В России 2017 год стал самым теплым за всю историю

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2017 год стал самым теплым в России за всю историю наблюдений, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Среднегодовая температура была выше нормы. Такая же климатическая ситуация характерна для Китая и США — там тоже был один из самых теплых годов», — заявил Вильфанд.

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Он добавил, что в 2017 году в Москве ничего необычного с точки зрения климата не произошло.

«Декабрь был один из самых теплых. На 5,8 градусов температура была выше нормы», — сообщил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что солнце ни разу не показывалось в Москве из-за туч в декабре 2017 года.