Источник: ФСБ сняла с замглавы УСБ СК обвинения во взятке от Шакро Молодого

ФСБ прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александра Ламонова по делу о получении взятки от «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию», — сказал источник.

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Отмечается, что Ламонов продолжает находиться под стражей, поскольку в отношении него расследуется дело о получении взятки от криминального авторитета Итальянца (Андрея Кочуйкова).

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Александра Ламонова до 19 октября.

Высокопоставленных офицеров СК арестовали в июле 2016 года. Ламонов, а также глава УСБ Михаил Максименко и первый замруководителя ГСУ СК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы по обвинению в получении €500 тыс. от Шакро Молодого.