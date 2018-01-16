В Чили активисты призвали Папу Римского извиниться за скандалы с участием священников

Около 200 человек в столице Чили Сантьяго собрались на акцию протеста с призывом к Папе Римскому Франциску извиниться за скандалы, связанные с сексуальными домогательствами со стороны священников. Об этом сообщает Associated Press.

Один из протестующих отметил, что Папе необходимо не только извиниться за подобные случаи, но и принять меры. По его словам, если обвиненных в домогательствах священников не получится посадить в тюрьму, то их необходимо по меньшей мере снять с должностей.

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Как отмечает агентство, в Чили большинство верующих считают себя католиками, но не доверяют местной церкви, в частности, в связи с делом преподобного Фернандо Карадимы. Сообщения о насилии со стороны священника долгое время игнорировались местными властями и церковью, однако в 2011 году дело приобрело широкий общественный резонанс. Ватикан приговорил Карадиму к «пожизненному покаянию и молитве», а также запретил ему духовное руководство.

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