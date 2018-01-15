Евросоюз может объявить 9 мая государственным праздником

В соответствии с резолюцией Европарламента, 9 мая может быть присвоен статус государственного праздника в странах Евросоюза, пишут «Известия».

Сообщается, что данное положение содержится в резолюции по гражданским правам Европарламента, которая была принята 430 депутатами на последней сессии 2017 года.

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«Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы», — заявил европарламентарий Томаш Здэховски.

Отмечается, что резолюция была направлена в Еврокомиссию, Совет ЕС, правительствам и национальным парламентам стран.