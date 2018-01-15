В СК по Пермскому краю рассказали подробности драки в школе

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Представитель Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Ирина Незнамова рассказала подробности драки в школе, сообщает RT.

«На почве личностной неприязни между учащимся 11 класса и бывшим учеником произошел конфликт, на почве которого они стали причинять друг другу телесные повреждения ножами», — пояснила Незнамова.

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После этого, по ее словам, они ввалились в помещение, где занимались ученики четвертого класса.

«Учительница и дети попытались их разнять и в результате получили ножевые ранения», — пояснила представитель СК.

Ранее сообщалось, что в резне в пермской школе пострадали 15 человек.