В результате двойного взрыва в Багдаде погибли 35 человек

По меньшей мере 35 человек убиты в результате двойного взрыва, совершенного террористами смертниками, в столице Ирака Багдаде, сообщает BBC.

Инцидент произошел на площади аль-Тайаран в центре города. Она является одним из самых оживленных мест в городе, потому что там собираются строители, стремящиеся найти работу. Более 90 человек были ранены.

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МВД Ирака сообщило, что нападение было совершено двумя мужчинами в жилетах смертников. Это уже второй теракт за последние три дня. 13 января террорист-смертник совершил нападение на контрольно-пропускной пункт в северной части столицы, в результате которого погибли пять человек. Власти связывают вспышку насилия с известием о том, что в мае в стране состоятся парламентские выборы.

Ранее президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил о том, что покинет свой пост 1 ноября 2017 года.