В Швеции завели дело на мужчину, недовольного качеством секс-услуг

В Швеции мужчина пожаловался в полицию на качество сексуальных услуг, предоставленных ему в массажном салоне, после чего полиция завела на него дело, сообщает издание 24malmo.se.

Инцидент произошел в городе Мальмё.

Уточняется, что 20-летний мужчина посетил массажную клинику, где после основной процедуры ему предложили воспользоваться секс-услугами. Мужчина согласился, однако остался недоволен качеством услуги и потребовал вернуть деньги, а после отказа обратился в полиция.

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В свою очередь сотрудники полиции, выслушав рассказ «потерпевшего», сами завели на него дело за приобретение сексуальных услуг.

В Швеции законом запрещена покупка сексуальных услуг, но не их оказание.