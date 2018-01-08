Гериатрическую помощь пациентам старшего возраста включили в ОМС

Гериатрическую медицинскую помощь для лиц старшего возраста в 2018 году впервые включили в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

«Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю «гериатрия», – рассказали в пресс-службе.

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Сообщается, что гериатрическая медпомощь немолодым пациентам оказывается по возрастным заболеваниям с учётом их взаимного влияния, а также включает профилактику старческих заболеваний.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что Министерство здравоохранения России планирует организовать круглосуточную работу телемедицины в 2018 году.