Названо число потерявших гражданство Украины в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о лишении гражданства почти 5,2 тысяч граждан, передает издание «Украинские новости».

В то же время он принял в гражданство Украины менее 1 тыс. лиц.

«В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц», — говорится в ответе администрации Порошенко.

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Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.

Ранее в Киеве призвали признать советский период «оккупацией».