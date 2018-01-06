В Египте начались задержания в связи с крушением воздушного шара

Прокурор египетского города Луксор выдал ордер на арест четырех человек в связи с расследованием причин крушения воздушного шара, в котором погиб турист из ЮАР, сообщает Reuters.

Пока неизвестно, были ли предъявлены обвинения. Сообщается, что один из подозреваемых – пилот воздушного шара.

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В результате аварии 5 января погиб гражданин ЮАР, госпитализированы гражданин Аргентины и два французских туриста. Еще несколько путешественников с незначительными повреждениями были выписаны из больницы в Луксоре через несколько часов после госпитализации.

По данным египетских СМИ, причиной катастрофы стала плохая погода.

Вследствие сильных ветров и песчаных бурь были закрыты несколько портов Красного моря.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром.