Россиянин возглавит расследование атак на миротворцев ООН в ДРК

Российский дипломат Дмитрий Титов возглавит расследование нападений на миротворцев ООН в Демократической Республике Конго, передает РИА «Новости».

«Генеральный секретарь объявил сегодня о назначении Дмитрия Титова руководителем специального расследования последних нападений на миротворцев и миротворческие базы в районе Бени, в провинции Северное Киву, в ДРК», — говорится в заявлении представителей генсека ООН Антониу Гуттереша.

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В рамках расследования планируется проанализировать обстоятельства нападений и составить рекомендации по предотвращению аналогичных ситуаций.

В декабре сообщалось, что в результате атаки в Конго погибли 14 миротворцев ООН.