В МЧС назвали возможную причину пожара на складе под Новосибирском

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В МЧС сообщили, что возможной причиной пожара на обувном складе под Новосибирском могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Дознаватели устанавливают причину трагедии. По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении.

При пожаре в цеху по производству обуви в Искитимском районе Новосибирской области утром 4 января погибли, по предварительным данным, 10 человек, среди которых семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России. Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило по факту пожара уголовное дело.