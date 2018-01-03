В Мексике крокодил утащил четырехлетнего мальчика под воду

В Мексике крокодил напал на 4-летнего ребенка и утащил его под воду. Об этом сообщает Mexico News Daily.

Проводится поисково-спасательная операция, в поисках мальчика принимают участие спасатели и добровольцы.

Инцидент произошел 1 января на побережье в городе Оахака.

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Отмечается, что это было седьмое нападение крокодилов, зафиксированное за последние семь лет в стране.

По официальным данным местных властей, в последние годы рептилии убили не менее трех человек.