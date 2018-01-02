Число погибших в ходе протестов в Иране увеличилось до 20

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В ночь на 2 января в ходе столкновений протестующих с полицией в Иране погибли 9 человек, таким образом общее число жертв достигло 20 человек, сообщает Associated Press.

Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря.

Ранее сообщалось о 12 погибших. По сообщениям официальных иранских СМИ, протестующие пытались штурмовать полицейские участки и военные базы, сотни человек были задержаны. В стране заблокированы популярные соцсети и мессенджеры. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что народ «имеет право высказывать конструктивную критику, но не разрушать общественную собственность».