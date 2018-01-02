В Москве выросли тарифы на оплату проезда

Замруководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева сообщила, что тарифы на оплату проезда на московском городском транспорте повысились со 2 января, передает РИА «Новости».

Отмечается, что не меняется стоимость билета «Единый» на 1-2 поездки, билета ТАТ на одну поездку в ТиНАО, а также оплата проезда на турникете с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay. Кроме этого, не изменится цена на проезд для студентов и школьников.

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Стоимость остальных билетов со 2 января 2018 года выросла. Так, цена проезда по карте «Тройка» в метро и наземном транспорте поднялась на один рубль.

«В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Так, со 2 января 2018 года проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного (билета) на 30 дней — 2075 рублей вместо 2 тысяч рублей», — сказала Бисембаева.

Также с нового года из билетного меню исключаются непопулярные билеты «90 минут» на 1, 2 и 60 поездок.