Путин подписал закон о раздельном сборе мусора

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на законодательном уровне раздельный сбор мусора, а также содержит меры по стимулированию к этому предприятий и граждан.

В тексте закона уточняются такие понятия, как «сбор отходов», «накопление отходов», «отходы от использования товаров», а также устанавливаются требования к площадкам сбора отходов.

Реклама

Отмечается, что регионы должны будут согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, однако местным властям будут предоставлены широкие полномочия в определении территориальных схем размещения отходов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, обязывающий проводить общественные слушания перед тем, как решить, где именно располагать полигоны, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, а также сортировочные станции для бытовых отходов.