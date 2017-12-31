В Москве поступили звонки с угрозой взрыва трех торговых центров
По словам источника в экстренных службах Москвы, в столице поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в трех торговых центрах, передает РИА «Новости».
«Поступили звонки с угрозой взрыва трех торговых центров «Капитолий», «Гудзон» и «Хорошо» в Западном, Южном и Северном административных округах Москвы», — сказал источник.
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В данный момент специалисты проверяют помещения торговых центров.
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