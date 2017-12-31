Путин сократил максимальное число сотрудников МВД
Президент России Владимир Путин сократил максимальное число сотрудников органов внутренних дел более, чем на 10 тысяч человек, соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел России (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных граждански служащих - 17 199, работников - 130 813 человек», — говорится в тексте указа.
Предыдущий указ главы государства от 20 сентября 2016 года устанавливал передельную численность сотрудников МВД в 904 881 человека.