Похищенного в Киеве криптоаналитика отпустили после выплаты $1 млн в биткоинах

Похитители отпустили аналитика криптобиржы EXMO Павла Лернера после получения выкупа в размере $1 млн, перечисленного в биткоинах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Антона Геращенко, советника главы МВД Украины.

Лернер был похищен 26 декабря в Киеве группой неизвестных людей в масках.

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«Это первый подобный случай на Украине, связанный с биткоинами», — сказал Геращенко.

Как отмечается, неизвестно, кто выплатил выкуп за Лернера.

«В настоящий момент он в безопасности, никакого физического вреда ему не нанесли. Тем не менее Павел сейчас находится в состоянии стресса, поэтому он не предоставит никаких официальных комментариев в ближайшие дни», — добавил Геращенко.

Полиция Киева проводит проверку по факту похищения Лернера.